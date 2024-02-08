Партизани зафіксували кораблі в Новоросійську, з яких РФ обстрілює Україну

"Агенти нашого руху повідомляють про дислокацію кількох ракетних суден у порту Новоросійська", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зафіксовано:

малий ракетний корвет проекту 22800 "Каракурт";

малий ракетний корабель проекту 21631 "Буян-М".

За даними партизанів, саме з цих судів було запущено ракети "Калібр" під час обстрілу України 7 лютого.

"Кораблі перебувають у складі 41-ї бригади ракетних катерів ЧФ РФ. Вони були перекинуті з Севастополя до Новоросійська після успішних ударів Сил оборони України. Однак вони продовжують задіятися у злочинних нападах на мирні міста", - констатують в "Атеш".

Обстріл України 7 лютого

РФ влаштувала масовану атаку по Україні 7 лютого, використавши дрони-камікадзе та ракети. Під ударом опинилися Київ, де вже відомо про 4 загиблих і десятки поранених, Київська область, Харків, де є пошкодження нежитлової інфраструктури, Миколаїв, де загинула одна людина, Новомосковськ Дніпропетровської області та Дрогобич Львівської області.

Загалом Росія випустила по Україні 64 ракети і дрони. Сили протиповітряної оборони збили 44 цілі - 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, три крилаті ракети "Калібр" та 15 "Шахедів". За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, російські ракети під час сьогоднішньої атаки маневрували у західних областях України. Зокрема, і у напрямку польського кордону.

Удар по штабу Чорноморського флоту РФ

22 вересня 2023 року було завдано ракетного удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі.

Про те, що після удару по штабу Чорноморського флоту російські війська перевели кілька кораблів із тимчасово окупованого Севастополя до Новоросійська (Краснодарський край РФ), ймовірно, у спробі захистити їх від ударів ракетами та безпілотниками, стверджувалося й у звіті Інституту вивчення війни.

При цьому російські кораблі, ймовірно, боячись нових ударів, стали рідше залишати акваторію тимчасово окупованого Криму.