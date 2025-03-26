Партизани розвідали нафтобазу РФ у Смоленській області, по ній уже били ЗСУ (фото)

Партизани провели розвідку нафтобази РФ у Смоленській області. Її вже атакували сили оборони України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".
Так, агент "АТЕШ" провів успішну розвідку нафтобази в н. п. Кардимове, Смоленська область.
"Минулого року по цьому об'єкту вже завдавали ударів Сили оборони України, і наслідки досі усуваються", - кажуть партизани.
Партизани розвідали нафтобазу РФ у Смоленській області (t.me/atesh_ua)
В "АТЕШ" зазначають, що паливна інфраструктура відіграє важливу роль у постачанні російських військ, тому агенти продовжують спостерігати за такими об'єктами і фіксувати будь-яку активність.
"Усю зібрану інформацію ми передаємо Силам оборони України для вжиття відповідних заходів", - ідеться в повідомленні.
Сили оборони постійно атакують нафтобази в Росії і, зокрема, в Смоленській області.
Наприклад, у грудні минулого року Ярцеве Смоленської області атакували дрони. Унаслідок цього було уражено місцеву нафтобазу, і на об'єкті сталася пожежа.
Зазначимо, що з початку 2025 року випадки з ураженням нафтопереробних станцій, нафтобаз та інших подібних об'єктів у Росії тільки збільшуються і набирають обертів. З початку цього року під атаки потрапили нафтові об'єкти в десяти областях РФ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.