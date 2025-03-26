Партизани розвідали нафтобазу РФ у Смоленській області, по ній уже били ЗСУ (фото)

Удари по НПЗ у Росії

Сили оборони постійно атакують нафтобази в Росії і, зокрема, в Смоленській області.

Наприклад, у грудні минулого року Ярцеве Смоленської області атакували дрони. Унаслідок цього було уражено місцеву нафтобазу, і на об'єкті сталася пожежа.

Зазначимо, що з початку 2025 року випадки з ураженням нафтопереробних станцій, нафтобаз та інших подібних об'єктів у Росії тільки збільшуються і набирають обертів. З початку цього року під атаки потрапили нафтові об'єкти в десяти областях РФ.

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