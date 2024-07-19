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Партизани розсекретили розташування спецназівців РФ у Горлівці (фото)

Горлівка, П'ятниця 19 липня 2024 14:59
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Партизани розсекретили розташування спецназівців РФ у Горлівці (фото) Фото: партизани розсекретили розташування спецназівців РФ у Горлівці (t.me/atesh_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Російські спецназівці загону "Арбат" облаштували таємну основу в тимчасово окупованій Горлівці. Попри заходи конспірації партизани її знайшли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Агенти змогли близько підібратися до одного з бойових підрозділів на тимчасово окупованій території Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Партизани з'ясували, що особистий транспорт окупантів паркується навколо території, чергування на КПП відбувається у цивільному одязі по три особи для конспірації.

"Допуск автомобільної техніки на території дозволено лише командному складу загону та на військових номерах", - зазначають вони.

Крім того, за сигналом тривоги, весь особовий склад залишає розташування і зменшується або пішки, або на особистому транспорті подалі від військового об'єкта.

Переміщення вантажних автомобілів відбувається тільки в нічний час, щоб не потрапити на очі місцевим.

Ситуація у Горлівці

Російські війська окупували місто Горлівка Донецької області у 2014 році. За цей час у ньому з'явилася велика кількість місць для зберігання техніки та дислокації окупантів.

Такі об'єкти є прямою метою для ударів українських військ. У грудні 2023 року повідомлялося, що ЗСУ зайняли терикон на північно-західній околиці Горлівки.

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