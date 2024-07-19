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Партизаны рассекретили расположение спецназовцев РФ в Горловке (фото)

Горловка, Пятница 19 июля 2024 14:59
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Партизаны рассекретили расположение спецназовцев РФ в Горловке (фото) Фото: партизаны рассекретили расположение спецназовцев РФ в Горловке (t.me/atesh_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Российские спецназовцы отряда "Арбат" обустроили секретную базу во временно оккупированной Горловке. Несмотря на меры конспирации, партизаны ее нашли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

"Агенты смогли близко подобраться к одному из боевых подразделений на временно оккупированной территории Донецкой области", - говорится в сообщении.

Партизаны выяснили, что личный транспорт оккупантов паркуется вокруг территории, дежурство на КПП происходит в гражданской одежде по три человека для конспирации.

"Допуск автомобильной техники на территории разрешен только командному составу отряда и на военных номерах", - отмечают они.

Кроме того, по сигналу тревоги, весь личный состав покидает расположение и убывает либо пешком, либо на личном транспорте подальше от военного объекта.

Перемещение грузовых автомобилей происходит только в ночное время, чтобы не попадаться на глаза местным.

Ситуация в Горловке

Российские войскаоккупировали город Горловка Донецкой области в 2014 году. За это время в нем появилось большое количество мест для хранения техники и дислокации оккупантов.

Такие объекты являются прямыми целями для ударов украинских войск. В декабре 2023 года сообщалось, что ВСУ заняли террикон на северо-западной окраине Горловки.

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