Партизани провели розвідку заводу з ремонту кораблів РФ у Криму (фото)

Ситуація в Криму

Російські війська захопили Крим у 2014 році. Відтоді росіяни перетворили півострів на масштабний військовий об'єкт, що забезпечує угруповання РФ для війни в Україні.

Нагадаємо, 22 вересня 2023 року було завдано ракетного удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. У результаті 34 російських офіцери загинули, 105 були поранені.

Після цього російські окупанти практично не використовують Севастопольські бухти для своїх кораблів. Зокрема, РФ перекинула 14 кораблів у Новоросійськ.

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