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Партизани провели розвідку заводу з ремонту кораблів РФ у Криму (фото)

Фото: партизани провели розвідку заводу з ремонту кораблів РФ у Криму (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани провели розвідку підприємства з ремонту кораблів РФ у Криму. Йдеться про 91-й судноремонтний завод Чорноморського флоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Агенти провели розвідку 91-го судноремонтного заводу Чорноморського флоту", - йдеться в повідомленні.

 

Партизани провели розвідку заводу з ремонту кораблів РФ у Криму (t.me/atesh_ua)

Що відомо про цей завод

За даними партизанів, завод займається відновленням технічної готовності кораблів і суден.

"І оскільки нових одиниць не виробляють, судноремонт є важливою складовою боєздатності флоту в сучасній обстановці", - зазначають в "АТЕШ".

Поруч із ним, у Стрілецькій бухті, базується 68-та окрема бригада кораблів охорони водного району (в/ч 26977). Агенти зібрали дані про режим роботи, транспорт, техніку і співробітників.

 

Ситуація в Криму

Російські війська захопили Крим у 2014 році. Відтоді росіяни перетворили півострів на масштабний військовий об'єкт, що забезпечує угруповання РФ для війни в Україні.

Нагадаємо, 22 вересня 2023 року було завдано ракетного удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. У результаті 34 російських офіцери загинули, 105 були поранені.

Після цього російські окупанти практично не використовують Севастопольські бухти для своїх кораблів. Зокрема, РФ перекинула 14 кораблів у Новоросійськ.

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