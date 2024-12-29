Партизаны провели разведку завода по ремонту кораблей РФ в Крыму (фото)

Партизаны провели разведку предприятия по ремонту кораблей РФ в Крыму. Речь идет про 91-й судоремонтный завод Черноморского флота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "АТЕШ".

Рядом с ним, в Стрелецкой бухте, базируется 68-я отдельная бригада кораблей охраны водного района (в/ч 26977). Агенты собрали данные о режиме работы, транспорте, технике и сотрудниках.

"И поскольку новых единиц не производят, судоремонт является важной составляющей боеспособности флота в современной обстановке", - отмечают в "АТЕШ".

Ситуация в Крыму

Российские войска захватили Крым в 2014 году. С того времени россияне превратили полуостров в масштабный военный объект, обеспечивающий группировку РФ для войны в Украине.

Напомним, 22 сентября 2023 года был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. В результате 34 российских офицера погибли, 105 были ранены.

После этого российские оккупанты практически не используют Севастопольские бухты для своих кораблей. В частности, РФ перебросила 14 кораблей в Новороссийск.

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