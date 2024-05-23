Партизани провели диверсію у Смоленську послабивши російську ППО (фото)

За даними партизан, зв'язок було знищено у населеному пункті Станички біля Смоленська.

Внаслідок пошкодження обладнання перестали діяти системи зв'язку російської системи ППО 49-ї зенітної ракетної бригади ЗС РФ, які були розміщені на цій вежі.

В результаті дій партизан в регіоні можливі порушення стійкості системи військового управління. Окрім того, через зникнення зв'язку там ослабне система ППО. Це дасть можливість більш ефективно завдавати удар по військових об'єктах Московського військового округу.

"Очікуємо на невідомі БПЛА в області", - написали партизани.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російських військових позбавляють премій за нездатність відбити повітряні атаки Сил оборони України.

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