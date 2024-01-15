Партизани пробралися на територію воєнної частини у Феодосії (фото, відео)

Партизани пробралися на територію розташування 18-го гвардійського зенітного ракетного Севастопольсько-Феодосійського полку. У цьому їм допомогли російські мобілізовані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".
"Наші агенти успішно провели розвідувальні дії на території 18-ї гвардійського зенітного ракетного Севастопольсько-Феодосійського полку", - йдеться у повідомленні.
За словами партизанів, поки караул був зайнятий важливими справами у своїх телефонах, вдалося швидко все розвідати і зафіксувати.
"Звичайно, не без допомоги мобілізованих у цій військовій частині, які підказали, коли і де краще провести фото та відеофіксацію", - кажуть в "Атеш".
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