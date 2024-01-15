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Партизани пробралися на територію воєнної частини у Феодосії (фото, відео)

Крим, Понеділок 15 січня 2024 08:20
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Партизани пробралися на територію воєнної частини у Феодосії (фото, відео) Фото: партизани пробралися на територію воєнної частини у Феодосії (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани пробралися на територію розташування 18-го гвардійського зенітного ракетного Севастопольсько-Феодосійського полку. У цьому їм допомогли російські мобілізовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"Наші агенти успішно провели розвідувальні дії на території 18-ї гвардійського зенітного ракетного Севастопольсько-Феодосійського полку", - йдеться у повідомленні.

За словами партизанів, поки караул був зайнятий важливими справами у своїх телефонах, вдалося швидко все розвідати і зафіксувати.

"Звичайно, не без допомоги мобілізованих у цій військовій частині, які підказали, коли і де краще провести фото та відеофіксацію", - кажуть в "Атеш".

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