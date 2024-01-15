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Партизаны пробрались на территорию военной части в Феодосии (фото, видео)

Крым, Понедельник 15 января 2024 08:20
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Партизаны пробрались на территорию военной части в Феодосии (фото, видео) Фото: партизаны пробрались на территорию военной части в Феодосии (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны пробрались на территорию расположения 18-го гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка. В этом им помогли российские мобилизованные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"Наши агенты успешно провели разведывательные действия на территории 18-й гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка", - говорится в сообщении.

По словам партизан, пока караул был занят важными делами в своих телефонах, удалось быстро все разведать и зафиксировать.

"Конечно, не без помощи мобилизованных в данной военной части, которые подсказали, когда и где лучше провести фото и видеофиксацию", - говорят в "Атеш".

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Крим
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