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Партизаны заметили российские боевые вертолеты на "Азовстали" (видео)

Мариуполь, Понедельник 04 марта 2024 17:20
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Партизаны заметили российские боевые вертолеты на "Азовстали" (видео) Иллюстративное фото: партизаны заметили российские боевые вертолеты на "Азовстали" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские военные размещают свои боевые вертолеты на территории завода "Азовсталь" во временно оккупированном Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на военное движение украинцев и крымских татар АТЕШ в Telegram.

По информации агентов движения, россияне активно используют руины "Азовстали" в качестве места базирования своей боевой авиации. Оттуда она летает на боевые задания.

Также в АТЕШ отмечают, что обнаружили ряд частных домов, где проживают российские пилоты.

"Вся информация передана Силам обороны Украины", - подчеркнули представители движения.

Разрушенный "Азовсталь"

Напомним, россияне практически полностью разрушили завод "Азовсталь" в попытках оккупировать Мариуполь.

На территории завода находились украинские защитники, где они оборонялись в полном окружении врага.

Из-за нехватки еды, боеприпасов и оружия украинские защитники, которые находились на "Азовстали", сдались в плен 20 мая 2022 года. Часть из них уже удалось вернуть домой, остальные - в плену уже почти два года.

Более детально об обороне "Азовстали" - в материале РБК-Украина.

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Азовсталь Мариуполь Росавиация Война России против Украины
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