Партизани "Атеш" спалили військову вантажівку росіян, щоб зірвати відправлення до Покровська
Агенти руху "Атеш" спалили військову вантажівку російських окупантів, щоб зірвати відправку під Покровськ Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост "АТЕШ" у Telegram.
У русі уточнили, що їхні партизани перебували у складі 115-ї окремої мотострілецької бригади РФ, яка дислокована в районі населеного пункту Андріївка.
"(Агенти - ред.) знищили власну вантажівку, дізнавшись про завдання прямувати на самовбивчі штурми під Покровськ", - ідеться в публікації.
У такий спосіб вони затримали відправку підрозділу та убезпечили своє життя.
"Солдати бачать: командування кидає особовий склад на вірну смерть, не даючи ні відпочинку, ні евакуації. Наші агенти доводять: кожен російський військовий може боротися за своє життя, не виходячи з частини! Саботаж - найефективніший спосіб уникнути відправки на забій", - додали в публікації.
Крім того, в "АТЕШ" звернулися до російських солдатів, щоб ті не вирушали на фронт і врятували своє життя.
Битва за Покровськ
Нагадаємо, що в останній тиждень на фронті почалися активні бої за місто Покровськ.
Зокрема, вчора головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив, що в Покровськ висадився десант Головного управління розвідки МО України, а також працюють і інші війська. Зокрема, ьоа
Він поінформував, що українські сили тримають Покровськ, тримають Мирноград, а також продовжують звільнення і зачистку території на Добропільському напрямку.