"УДАР" Кличко в Житомирской области возглавил первый зампредседателя облсовета Дзюбенко

Первый заместитель председателя облсовета Олег Дзюбенко возглавил партию "УДАР Виталия Кличко" в Житомирской области, его заместителем стал журналист Егор Чечеринда

Как отметил Дзюбенко, партия стала платформой для объединения в общей защите интересов украинцев.

"Мы откликнулись на призыв Виталия Кличко к местному самоуправлению, представителям общественного сектора, экспертам и всем неравнодушным гражданам консолидировать усилия в борьбе с вызовами, которые стоят перед Украиной. Перед нами – много задач. Мы должны сформировать мощную команду на Житомирщине, которая последовательно будет отстаивать интересы местного самоуправления, искать и предлагать эффективные способы решения проблем украинцев, прилагать максимум усилий для достижения европейских стандартов жизни в Украине", - сказал Олег Дзюбенко.

Он также отметил, что "УДАР" является командой сильных людей, во главе которых стоит сильный лидер, команду партии объединяют идеи демократии, развития, защиты интересов граждан и справедливого общественного порядка.

"Убежден, что нас ждут новые свершения и победы, потому что мы - сила, сформированная на взаимном уважении друг к другу и ответственности за принятые решения. У нас есть сильный лидер, мы создаем сильную команду, мы видим Украину сильной. Украина будет сильной", - подытожил Олег Дзюбенко.

В течение месяца начнет работу открытый офис областной партийной ячейки по адресу: г. Житомир, ул. Бассейная, 2а.