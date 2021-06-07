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"УДАР" Кличко в Житомирской области возглавил первый зампредседателя облсовета Дзюбенко

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Житомир, Понедельник 07 июня 2021 16:52
"УДАР" Кличко в Житомирской области возглавил первый зампредседателя облсовета Дзюбенко Фото: партию "УДАР" в Житомирской области возглавили Дзюбенко и Чечеринда
Автор: РБК-Украина

Первый заместитель председателя облсовета Олег Дзюбенко возглавил партию "УДАР Виталия Кличко" в Житомирской области, его заместителем стал журналист Егор Чечеринда

Такое решение принято на общем собрании областной организации партии, сообщает пресс-служба "УДАРа".

Как отметил Дзюбенко, партия стала платформой для объединения в общей защите интересов украинцев.

"Мы откликнулись на призыв Виталия Кличко к местному самоуправлению, представителям общественного сектора, экспертам и всем неравнодушным гражданам консолидировать усилия в борьбе с вызовами, которые стоят перед Украиной. Перед нами – много задач. Мы должны сформировать мощную команду на Житомирщине, которая последовательно будет отстаивать интересы местного самоуправления, искать и предлагать эффективные способы решения проблем украинцев, прилагать максимум усилий для достижения европейских стандартов жизни в Украине", - сказал Олег Дзюбенко.

&quot;УДАР&quot; Кличко в Житомирской области возглавил первый зампредседателя облсовета Дзюбенко

Он также отметил, что "УДАР" является командой сильных людей, во главе которых стоит сильный лидер, команду партии объединяют идеи демократии, развития, защиты интересов граждан и справедливого общественного порядка.

"Убежден, что нас ждут новые свершения и победы, потому что мы - сила, сформированная на взаимном уважении друг к другу и ответственности за принятые решения. У нас есть сильный лидер, мы создаем сильную команду, мы видим Украину сильной. Украина будет сильной", - подытожил Олег Дзюбенко.

В течение месяца начнет работу открытый офис областной партийной ячейки по адресу: г. Житомир, ул. Бассейная, 2а.

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