Слідство.info показало, кто финансирует партию "Слуга народа"

Партию "Слуга народа" профинансировали на 26 миллионов гривен, а еще 2 миллиона заплатила недавно созданная общественная организация. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на расследование журналистов "Слідство.info".

В расследовании говорится, что первый вклад партии в 2018 году сделал основатель адвокатского бюро "Качура Лоерс" - 4 тысячи 600 гривен. В конце 2018 года еще пять человек перечислили партии в целом почти 435 тысяч гривен. Среди них - сотрудники юридических компаний, в частности, "Катеринчук, Моор и партнеры" и "Хиллмонт Партнерс". Один из них, Сергей Нижний раньше был помощником нардепа Николая Катеринчука. А также спонсорами стали директор "Качура Лоерс" и землячка Зеленского Светлана Песчанская.

В частности, отмечается, что киевлянин Андрей Рубашка несколькими переводами заплатил партии 1,6 миллиона гривен, столько же отправил и Олег Паньков, а Екатерина Кириченко из Чернигова отдала почти 1,3 миллиона гривен.

В этом году общественная организация "Лига Волонтеров" перечислила партии 2 миллиона гривен. Сама общественная организация была зарегистрирована только в декабре 2018 года. Руководитель организации Елена Кострийчук перевод в пользу "Слуги народа" прокомментировать не смогла.

"Мне нужно уточнить в бухгалтерии, я такого просто не знаю. Я не смогу дать исчерпывающую информацию. Мне надо идти в финансовый отдел и разбираться с тем вопросом", - сказала она.

Журналисты "Слідство.info" сообщают, что партия "Слуга народа" ранее называлась "Партией решительных изменений". Ее основали в апреле 2016 года, а с декабря 2017 года новым председателем стал Иван Баканов.

Напомним, что перед досрочными выборами в Верховную раду партия президента Владимира Зеленского провела съезд, на котором было принято решение о том, что партию возглавит Дмитрий Разумков.

Как сообщало РБК-Украина, если бы досрочные парламентские выборы происходили в Украине в конце мая, около 90% граждан готовы были бы принять участие в голосовании. По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", лидер электоральных симпатий среди политических сил - партия "Слуга народа". Ее готовы поддержать 43,8% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.