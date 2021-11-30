В партию Путина начали вступать жители ОРДЛО: реакция МИД Украины

Российская правящая партия "Единая Россия", фактическим лидером которой является президент РФ Владимир Путин, начала набирать в свои ряды жителей оккупированного Донбасса. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что это является следствием нарушений минских соглашений и международного права.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер МИД Олег Николенко.

В частности, сегодня на форуме в оккупированном Донецке российский депутат Виктор Водолацкий заявил о том, что в "Единую Россию" вступили первые 100 жителей ОРДЛО. В свою очередь Николенко считает, что таким образом Москва пытается выдавить максимальные дивиденды по силовому захвату украинских территорий.

"Украина неоднократно заявляла о непризнании российских паспортов, навязанных украинцам на временно оккупированных территориях. Ведение политической агитации, открытие ячеек российских политических партий и организация Россией выборов на оккупированной части Донбасса противоречат ее обязательствам в рамках минских договоренностей и нормандского формата, грубо нарушают украинское законодательство и нормы международного права", - отметил Николенко.

По его мнению, "Единая Россия" за счет привлечения в свои ряды жителей украинских территорий спасает падение рейтингов.

"В Москве могут повлиять на улучшение ситуации на Донбассе реальными шагами, а не политическими проектами: отдать приказ своим вооруженным формированиям соблюдать режим прекращения огня, разблокировать работу КПВВ, чтобы люди могли получать базовые социальные услуги, прекратить препятствовать молодежи, которая ищет лучшей жизни на подконтрольно украинскому правительству территории обеспечить международным гуманитарным организациям беспрепятственный допуск ко всем удерживаемым лицам", - добавил спикер МИД Украины.