До партії Путіна почали вступати жителі ОРДЛО: реакція МЗС України

Російська правляча партія "Єдина Росія", фактичним лідером якої є президент РФ Володимир Путін, почала набирати до своїх лав жителів окупованого Донбасу. Міністерство закордонних справ України наголошує, що це є наслідком порушень мінських угод та міжнародного права.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

Зокрема, сьогодні на форумі в окупованому Донецьку російський депутат Віктор Водолацький заявив про те, що до "Єдиної Росії" вступили перші 100 жителів ОРДЛО. У свою чергу Ніколенко вважає, що таким чином Москва намагається витиснути максимальні дивіденди по силовому захопленню українських територій.

"Україна неодноразово заявляла про невизнання російських паспортів, нав'язаних українцям на тимчасово окупованих територіях. Ведення політичної агітації, відкриття осередків російських політичних партій і організація Росією виборів на окупованій частині Донбасу суперечать її зобов'язанням в рамках мінських домовленостей і нормандського формату, грубо порушують українське законодавство і норми міжнародного права", - зазначив Ніколенко.

На його думку, "Єдина Росія" за рахунок залучення до своїх лав жителів українських територій рятує падіння рейтингів.

"У Москві можуть вплинути на поліпшення ситуації на Донбасі реальними кроками, а не політичними проектами: віддати наказ своїм збройним формуванням дотримуватися режиму припинення вогню, розблокувати роботу КПВВ, щоб люди могли отримувати базові соціальні послуги, припинити перешкоджати молоді, яка шукає кращого життя на підконтрольна українському уряду території забезпечити міжнародним гуманітарним організаціям безперешкодний допуск до всіх утримуваним особам", - додав спікер МЗС України.