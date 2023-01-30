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У партії Шольця не виключають постачання винищувачів України

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Німеччина не має стати стороною у війні Росії проти України, але при цьому Берлін веде переговори з союзниками щодо всіх постачань Києву.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW, про це заявила співголова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Заскіа Ескен, відповідаючи на питання про постачання винищувачів.

Співголова партії, яка очолює коаліційний уряд під керівництвом канцлера ФРН Олафа Шольца, не стала однозначно виключати можливість підтримки України винищувачами, вказавши, що "вирішальним фактором є те, щоб Німеччина та НАТО не стали стороною у цій війні".

Вона зазначила, що уряд ФРН веде "дуже тісні консультації" з американськими колегами з таких питань.

Водночас для ФРН було важливо дати зрозуміти президентові РФ Володимиру Путіну, що Берлін кожним своїм рішенням "відкидає російську агресію", додала Ескен.

Раніше Шольц заявив, що Німеччина не передаватиме Україні сучасні винищувачі, щоб не "підвищувати ставки".

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Олаф Шольц