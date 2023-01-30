У партії Шольця не виключають постачання винищувачів України

Співголова партії, яка очолює коаліційний уряд під керівництвом канцлера ФРН Олафа Шольца, не стала однозначно виключати можливість підтримки України винищувачами, вказавши, що "вирішальним фактором є те, щоб Німеччина та НАТО не стали стороною у цій війні".

Вона зазначила, що уряд ФРН веде "дуже тісні консультації" з американськими колегами з таких питань.

Водночас для ФРН було важливо дати зрозуміти президентові РФ Володимиру Путіну, що Берлін кожним своїм рішенням "відкидає російську агресію", додала Ескен.

Раніше Шольц заявив, що Німеччина не передаватиме Україні сучасні винищувачі, щоб не "підвищувати ставки".

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