У партії Шольца закликали до співпраці з Макроном: суперечка небезпечна для України

У соціал-демократичній партії, очільником якої є Олаф Шольц, очікують, що канцлер та французький президент об'єднають свої зусилля.

"Ми не можемо дозволити собі франко-німецьку суперечку. Це небезпечно для України", - сказав Міхаель Рот.

На його думку, між Німеччиною та Францією існує "глибоко вкорінене нерозуміння один одного". Але Рот наголосив, що Україні потрібна допомога, і поки в Європі "люди ховаються один за одного, Кремль посміхається".

Як зазначає видання, німецько-французькі відносини досягли найнижчої точки, особливо після паризького саміту. Політик соціал-демократичної партії Аксель Шефер сказав Spiegel, що канцлери СДПН завжди мали надзвичайні стосунки з французькими президентами.

"Коли йдеться про військові питання, Федеративна Республіка повинна поводитися інакше, ніж Франція. У повсякденному житті ці відносини працюють, але Макрон залежить від Шольца", - заявив він.

На думку політика, Франція навряд чи має має економічну силу, щоб стати лідером в Європі. Але Шольц повинен стати лідер, як це було у суперечці з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Що цьому передувало

Bloomberg заявило, що президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц не ладнають між собою. За даними видання, Макрон бачить Шольца як лідера без сміливості та амбіцій, а у Берліні президента Франції сприймають як монархічного діяча, який краще вміє видавати грандіозні бачення, ніж реалізовувати їх.

Конфлікт між європейськими лідерами відбувається у складний для України момент.

Суперечка загострилася на саміті лідерів ЄС у Парижі, де Макрон не виключив, що НАТО може ввести війська для допомоги Україні. Шольц відразу відкинув таку можливість.