Найбільша опозиційна партія Польщі опинилася на межі розколу

У польській партії "Право і справедливість" (PiS) загострився внутрішній конфлікт. Понад 30 політиків можуть залишити лави політсили.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Polsat News .

Качинський заявив про можливе виключення десятків політиків

Лідер партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський повідомив, що близько 36 депутатів відмовилися підписати декларації про відсутність членства у політично активних об’єднаннях.

"Усі знали, що мають підписати, і всі знали, які будуть наслідки непідписання", - заявив Качинський.

Він зазначив, що перед остаточним рішенням необхідно виконати формальні процедури, передбачені статутом партії.

У PiS побоюються розколу

Качинський заявив, що конфлікт пов’язаний не лише з питанням членства у громадських організаціях. За його словами, раніше з’явилася пропозиція щодо створення окремого політичного проєкту, який міг би призвести до поділу партії.

Голова PiS заявив, що діяльність деяких об’єднань розглядали як можливий елемент такого плану.

"Ми не могли дивитися на це інакше, ніж як на частину плану поділу партії", - сказав Качинський.

Моравецький не підписав декларацію

Серед політиків, які відмовилися підписати документ, може бути колишній прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Раніше він заявляв, що не планує підписувати декларацію, термін подання якої завершився у ніч із четверга на п’ятницю. Разом із ним це могли зробити частина депутатів, пов’язаних із його об’єднанням "Розвиток Плюс".

Моравецький наголошував, що залишається одним із лідерів PiS. Також як компроміс він пропонував позбутися керівної посади та перейти до статусу звичайного члена партії.

"Давайте діяти так, щоб зберегти гідність. Люди, які вступали до "ПіС", не мусять підписувати чергові декларації, - переконував він.

Хто ще може залишити партію

Серед політиків, які раніше повідомляли про відмову підписувати документ, називали Пьотра Мюллера, Шимона Шинковського вель Сенка, Лукаша Шрайбера та Сильвестра Тулаєва.

Зрештою, повний список депутатів, які можуть втратити членство у партії, поки не оприлюднений.