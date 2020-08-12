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Партия "Слуга народа" собирается на съезд: что на повестке дня

Украина, Среда 12 августа 2020 16:36
Партия "Слуга народа" собирается на съезд: что на повестке дня
Фото: съезд партии "Слуга народа" (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Съезд партии состоится в конце августа

Партия "Слуга народа" проведет съезд 29 августа. Заместитель главы фракции СН в Верховной раде Евгения Кравчук рассказала, что рассмотрят на повестке дня съезда.

Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook.

"Съезд партии "Слуга народа" состоится 29 августа в Киеве... Сегодня такое решение принял Высший совет партии. На съезде мы юридически примем решение об участии в местных выборах 2020", - сообщила парламентарий.

По словам нардепа, широкой общественности представят соответствующую программу партии, а также список кандидатов на должности мэров областных центров.

Кроме того, съезд выдвинет кандидата в народные депутаты на довыборах по 208-му округу в Черниговской области.

Напомним, в конце июля Кравчук заявляла, что съезд партии "Слуга народа" запланирован ориентировочно на 21 августа. Она анонсировала, что тогда будут представлены кандидаты на местные выборы.

Так, в интервью РБК-Украина социолог Андрей Быченко оценил перспективы партии "Слуга народа" на местных выборах: по его мнению, партии не удастся повторить прошлогодний парламентский блицкриг.

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Новости Украины съездСлуга народаЕвгения Кравчук
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