Партия Саакашвили анонсировала масштабные протесты в Грузии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Онлайн" .

По словам депутата от ЕНД Левана Хабеишвили, главным требованием будет освобождение Саакашвили и назначение досрочных парламентских выборов.

"Мы готовимся ко второму туру выборов и до выборов будут масштабные акции… Мы обязательно продолжим борьбу. Я хочу сказать, что в ближайшем будущем в столице будет очень большая акция. Организация будет в масштабе всей Грузии", - отметил он.

Также сообщается, что по требованию прокуратуры Саакашвили лишили права на телефонные звонки.