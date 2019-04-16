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Партия Рабиновича в парламентском рейтинге заняла второе место, - КМИС

Новости » Выборы 2019    16.04.2019 - 15:49
Партия Рабиновича в парламентском рейтинге заняла второе место, - КМИС
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

На первом месте "Слуга народа"

Партия Вадима Рабиновича "Оппозиционная платформа – За життя" заняла второе место в рейтинге среди политических сил, которые могут пройти в парламент. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), который был проведен с 9 по 14 апреля.

По результатам социологического исследования, среди тех, кто определился с выбором, партия "Слуга народа" кандидата в президенты Владимира Зеленского занимает первое место с показателем в 25,9%. На второе место вышла партия Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – За життя" (15,7%). Третьим идет "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (13,9%).

На четвертом месте с 12,1% "Батькивщина" Юлии Тимошенко. На пятом – "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко с показателем в 5,1%. Шестое место занимает партия "Сила и честь" Игоря Смешко (5%). Остальные политические силы на данный момент не проходят в парламент нового созыва.

Партия Рабиновича в парламентском рейтинге заняла второе место, - КМИС

В сравнении с предыдущим опросом КМИС, поддержку увеличили партии "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За життя". Больше всего потеряли "Батькивщина" и "Гражданская позиция". Радикальная партия Олега Ляшко сейчас вообще не проходит в Верховную Раду, а "Оппозиционный блок" вытеснила политсила Смешко.

Опрос проводился методом личного интервью, опрошено 2004 респондента в 129 населенных пунктах всех регионов страны (кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым). Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн–эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% – для показателей, близких к 25%, 2% – для показателей, близких к 10%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

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