ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Партия "Пропозиция" получает наибольшее количество мэрских кресел в областных центрах

Киев, Четверг 26 ноября 2020 14:24
Партия "Пропозиция" получает наибольшее количество мэрских кресел в областных центрах
Фото: голосование на избирательном участке (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Среди 121 партии, которая принимала участие в местных выборах 2020 года, "Пропозиция" получает наибольшее количество мэрских кресел в областных центрах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Как отмечают в партии, Андрей Райкович на выборах в Кропивницком в первом туре набрал 53,53% голосов.

Партия &quot;Пропозиция&quot; получает наибольшее количество мэрских кресел в областных центрах

"Кропивницкий долгие годы был депрессивным городом, но мы это изменили. Сегодня горожане увидели перспективу, вместе мы сделаем наш город уютным и комфортным", - говорит Андрей Райкович.

Сергей Сухомлин в Житомире также одержал победу в первом туре с поддержкой в 51,38% голосов.

"Мы начали в Житомире те вещи, которые изменят город коренным образом. Горожане, делая свой выбор, доказали, что они хотят, чтобы наш общий дом обновлялся и развивался", - сообщил Сергей Сухомлин.

Бориса Филатова в Днепре во втором туре поддержали 78,07% горожан.

"Днепряне показали, что они за развитие своего города, за его будущее, за успех и за процветание, за то, чтобы Днепр стал современным европейским городом с большими перспективами", - сказал Борис Филатов.

За Александра Сенкевича в Николаеве проголосовали 59,74% жителей города.

"Николаев - это город людей, которые смотрят в будущее, не оглядываются назад, а стремятся строить свой дом комфортным и удобным для каждого, кто в нем живет", - заявил Александр Сенкевич.

Как известно, по результатам местных выборов, партия "Пропозиция" представлена в органах местного самоуправления в 14 областях, хоть и не вела масштабной всеукраинской кампании.

По количеству депутатов она также вошла в ТОП-10 победителей выборов. По мнению политологов, такой результат на первых для политсилы выборах показывает ее хорошие перспективы.

"Политическая палитра будет обновляться. Еще до начала выборов я говорил, что они станут стартом для будущих парламентских. Такая партия как "Пропозиция", которая взяла опорные пункты, уже сделала заявку на общегосударственный уровень", - резюмировал политолог Ростислав Балабан.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика партияместное самоуправлениеМестные выборы

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь