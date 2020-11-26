Партія "Пропозиція" отримує найбільше мерських крісел в обласних центрах

Фото: голосування на виборчій дільниці (РБК-Україна)

Серед 121 партії, яка брала участь у місцевих виборах 2020 року, "Пропозиція" отримує найбільшу кількість мерських крісел в обласних центрах України.

Про це повідомляє прес-служба політсили.

Як зазначають в партії, Андрій Райкович на виборах у Кропивницького в першому турі набрав 53,53% голосів.

"Кропивницький довгі роки був депресивним містом, але ми це змінили. Сьогодні городяни побачили перспективу, разом ми зробимо наше місто затишним і комфортним", - говорить Андрій Райкович.

Сергій Сухомлин в Житомирі також здобув перемогу в першому турі з підтримкою до 51,38% голосів.

"Ми почали в Житомирі ті речі, які змінять докорінно місто. Городяни, роблячи свій вибір, довели, що вони хочуть, щоб наш спільний дім оновлювався і розвивався", - повідомив Сергій Сухомлин.

Бориса Філатова в Дніпрі у другому турі підтримали 78,07% городян.

"Дніпряни показали, що вони за розвиток свого міста, за його майбутнє, за успіх і за процвітання, за те, щоб Дніпро стало сучасним європейським містом з великими перспективами", - сказав Борис Філатов.

За Олександра Сенкевича в Миколаєві проголосували 59,74% жителів міста.

"Миколаїв - це місто людей, які дивляться в майбутнє, не озираються назад, а прагнуть будувати свій будинок комфортним і зручним для кожного, хто в ньому живе", - заявив Олександр Сенкевич.

Як відомо, за результати місцевих виборів, партія "Пропозиція" представлена в органах місцевого самоврядування в 14 областях, хоч і не вела масштабної всеукраїнської кампанії.

За кількістю депутатів вона також увійшла до ТОП-10 переможців виборів. На думку політологів, такий результат на перших виборах для політсили виборах показує її хороші перспективи.

"Політична палітра буде оновлюватися. Ще до початку виборів я говорив, що вони стануть стартом для майбутніх парламентських. Така партія як "Пропозиція", яка взяла опорні пункти, вже зробила заявку на загальнодержавний рівень", - резюмував політолог Ростислав Балабан.