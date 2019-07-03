Партия Порошенко требует от ЦИК отмены регистрации Клюева и Шария

Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" обратилась с открытым письмом к Центральной избирательной комиссии (ЦИК) с требованием пересмотреть решение о регистрации кандидатами в народные депутаты Украины Андрея Клюева и Анатолия Шария. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Уважаемые члены Центральной избирательной комиссии! Партия "Европейская солидарность" считает недопустимой регистрацию кандидатами в народные депутаты Украины экс-главы Администрации президента Януковича Андрея Клюева и одиозного украинофоба-пропагандиста Анатолия Шария", - говорится в заявлении.

В политсиле считают очевидным тот факт, что Клюев и Шарий пять последних лет не проживали в Украине.

"Достаточно проверить в Интернете открытые источники для подтверждения того, что эти двое скрывались от правосудия за границей. В 2014 году Андрей Клюев сбежал в Москву вместе со своим патроном Януковичем. Кроме того, против экс-главы АП было возбуждено уголовное дело, а Генпрокуратура должна задержать Клюева в случае пересечения госграницы Украины. Анатолий Шарий также находится под следствием, он бежал из страны в 2012 году и был объявлен во всеукраинский розыск. После этого постоянно проживал в странах Европы", - говорится в заявлении.

Отмечается, что участие этих лиц в выборах, как и одиозного заместителя генпрокурора Рината Кузьмина, является свидетельством попытки реванша и глубокого пренебрежения правом и здравым смыслом.

"Это требование не только нашей политической силы, а и всего украинского патриотического общества, которое глубоко возмущено решением ЦИК. Даже отдельные члены Комиссии называли решение о регистрации Клюева и Шария предательством национальных интересов и пренебрежением к памяти погибших героев во время Революции достоинства и в боях против российских оккупантов", - отметили в партии.

Представители "Европейской солидарности" обратились к Генеральной прокуратуре, Службе безопасности Украины, Государственной пограничной службе с требованием немедленно предоставить сведения о нахождении этих лиц на территории Украины, чтобы получить фактические доказательства.

"Надеемся, что это даст основания для ЦИК отменить решение об их регистрации кандидатами в депутаты", - заявили у Порошенко