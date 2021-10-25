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Партия Кличко запускает новую платформу взаимодействия с украинцами, - Палатный

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Киев, Понедельник 25 октября 2021 14:28
Партия Кличко запускает новую платформу взаимодействия с украинцами, - Палатный Фото: руководитель исполкома партии "УДАР Виталия Кличко" Артур Палатный (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Партия Виталия Кличко запускает платформу "Украинская команда УДАР" для взаимодействия с украинцами, которые хотят влиять на политику.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя исполкома партии "УДАР Виталия Кличко" Артура Палатного на странице в Facebook.

Он отметил, что платформу презентовали во время совещания с участием глав областных организаций партии и лидеров местного самоуправления.

"УДАР Виталия Кличко" развивается. Мы запускаем уникальную платформу прямого диалога с гражданами. Благодаря этому программа партии будет отражать позицию украинцев по ключевым вопросам. И мы тут говорим не о популизме, а о реальном план действий, когда люди будут готовы приобщиться к воплощению изменений, которые поддержали", - написал Палатный.

Он отметил, что платформой смогут пользоваться миллионы украинцев, которые стремятся приобщиться к воплощению изменений в стране и влиять на политические процессы.

Руководитель исполкома "УДАРа" также сообщил, что лидер партии Виталий Кличко поблагодарил партийцев за работу и акцентировал на общих ценностях во время совещания.

"Если будем вместе, если мы не отступим от своих ценностей, мы сможем преодолеть любые препятствия. Сегодня наша задача - продолжить движение, которое мы начали. Сделать Украину сильным, богатым и демократическим государством, равнозначным партнером в европейском сообществе", - сказал Кличко.

Как сообщалось, ранее Палатный озвучивал предложение "УДАРа Виталия Кличко" внести ряд поправок ко второму чтению законопроекта №5600, чтобы не допустить подорожания недвижимости для граждан.

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Артур Палатный
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