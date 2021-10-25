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Партія Кличка запускає нову платформу взаємодії з українцями, - Палатний

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Київ, Понеділок 25 жовтня 2021 14:28
Партія Кличка запускає нову платформу взаємодії з українцями, - Палатний Фото: керівник виконкому партії "УДАР Віталія Кличка" Артур Палатний (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Партія Віталія Кличка запускає платформу "Українська команда УДАР" для взаємодії з українцями, які хочуть впливати на політику.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву керівника виконкому партії "УДАР Віталія Кличка" Артура Палатного на сторінці у Facebook.

Він зазначив, що платформу презентували під час наради за участі голів обласних організацій партії та лідерів місцевого самоврядування.

"УДАР Віталія Кличка" розвивається. Ми запускаємо унікальну платформу прямого діалогу з громадянами. Завдяки цьому програма партії відображатиме позицію українців з ключових питань. І ми тут говоримо не про популізм, а про реальний план дій, коли люди будуть готові долучитись до втілення змін, які підтримали", - написав Палатний.

Він зазначив, що платформою зможуть користуватись мільйони українців, які прагнуть долучитись до втілення змін в країні і впливати на політичні процеси.

Керівник виконкому "УДАРу" також повідомив, що лідер партії Віталій Кличко подякував партійцям за роботу і наголосив на спільних цінностях під час наради.

"Якщо будемо разом, якщо ми не поступимося своїми цінностями, ми зможемо подолати будь-які перешкоди. Сьогодні наше завдання - продовжити рух, який ми почали. Зробити Україну сильною, заможною і демократичною державу, рівнозначним партнером у європейській спільноті", - сказав Кличко.

Як повідомлялося, раніше Палатний озвучував пропозицію "УДАРу Віталія Кличка" внести ряд поправок до другого читання законопроекту №5600, щоб не допустити подорожчання нерухомості для громадян.

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Артур Палатний
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