Партия Эрдогана лидирует на местных выборах в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его консервативная Партия справедливости и развития (ПСР) в воскресенье, 31 марта, одержала победу на муниципальных выборах в стране. Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на агенство dpa.

Так, правящий альянс в целом взял 52,1% поддержки, а оппозиционный альянс - 37,2%.

Кандидат от ПСР, бывший премьер-министр Бинали Йылдырым объявил о победе в Стамбуле. По информации турецкого государственного информагентства Anadolu, после обработки более 98% бюллетеней Йылдырым опережает Экрема Имамоглу от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) на несколько тысяч голосов.

Имамоглу в свою очередь назвал слова экс-премьера "манипуляцией" и подчеркнул, что подсчет голосов продолжается.

В то же время кандидат в мэры столицы от оппозиции, Мансур Явас, лидировал с результатом 50 процентов, опередив Мехмета Ожешеки из ПСР, который набрал 47,6 процента.

Всего более 57 миллионов избирателей приняли участие в выборах в Турции, проголосовав за 1389 мэров и за десятки тысяч членов муниципальных советов и глав районов. Явка избирателей составила более 83 процента.

Напомним, 31 марта 2019 в Турции на избирательном участке произошла стрельба. Погибли двое человек.