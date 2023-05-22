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Партія чинного прем'єра лідирує на виборах у Греції

Фото: прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

На дострокових виборах до парламенту у Греції лідирує партія чинного прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса "Нова демократія". Екзит-пол показує двозначну перевагу над головним конкурентом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

21 травня, о 19:00 у Греції закрились виборчі дільниці, наразі триває підрахунок голосів. За попередніми даними політична сила Міцотакіса "Нова демократія" набирає близько 40% голосів.

Голова Європейської народної партії Греції Манфред Вебер уже привітав чинного прем'єра з перемогою:

"Ці вибори є великою перемогою Кіріакоса Міцотакіса. Економічний поворот реальний, і громадяни хочуть, щоб це продовжувалося. Браво всім, хто зробив внесок у цей успіх, особливо моєму дорогому другу Кіріакосу", - написав Вебер.

Головний конкурент, ліва опозиційна партія колишнього прем’єр-міністра Алексіса Ціпраса "СІРІЗА" отримала близько 20%.

Решту голосів виборців розділили між собою: "ПАСОК" - 9,5%-12,5%, "Комуністична партія Греції" - 6%-8%, "Грецьке рішення" - 4,5-5%.

Вибори в Греції

22 квітня президент Греції Катерина Сакелларопулу схвалила проведення в країні дострокових парламентських виборів.

Для отримання парламентської більшості необхідно набрати 45% голосів. Якщо жодна з партій не отримає абсолютної перемоги, президент дасть трьом провідним триденний мандат на формування уряду. Якщо всі вони зазнають невдачі відбудуться повторні вибори.

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ГреціяПарламентські вибори