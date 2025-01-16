Партія Арестовича. Експерт пояснив, хто може бути дотичний до фінансування

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook спеціаліста зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики Юрія Богданові.

"Гроші в нього від нашого знайомого Куршутова і ще одного старого знайомого - Андрія Богдана, який теж час від часу тусить у Відні. Кілька джерел мені цю інформацію підтвердили. Куршутов сидить у Відні і паралельно фінансує ще одну антиукраїнську групу - яка теж сидить у Відні - Українську всесвітню асамблею", - пише Богданов.

За його словами, Арестович найняв лобістів, які допомагають йому просувати наративи, що дискредитують Україну та президента.

"Що лобіює Арестович в США? Чисто російський наратив. Арестович продовжує прямо атакувати Зеленського, розказувати про "переслідування церкви в Україні”, що заходить радикальним МАГА-виборцям, також у комплекті йде “не все так однозначно” і риторика, що вибори треба "якнайшвидше", - пише Богданов.