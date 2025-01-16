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Партия Арестовича. Эксперт объяснил, кто может быть причастен к финансированию

Четверг 16 января 2025 13:26
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Партия Арестовича. Эксперт объяснил, кто может быть причастен к финансированию Фото: Алексей Арестович (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович, который сейчас проживает в США, может создавать оппозиционную действующей власти политсилу за счет лишенного украинского гражданства контрабандиста Сеяра Куршутова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook специалиста по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики Юрия Богданова.

"Деньги у него от нашего знакомого Куршутова и еще одного старого знакомого - Андрея Богдана, который тоже время от времени тусит в Вене. Несколько источников мне эту информацию подтвердили. Куршутов сидит в Вене и параллельно финансирует еще одну антиукраинскую группу - которая тоже сидит в Вене - Украинскую всемирную ассамблею", - пишет Богданов.

По его словам, Арестович нанял лоббистов, которые помогают ему продвигать нарративы, дискредитирующие Украину и президента.

"Что лоббирует Арестович в США? Чисто российский нарратив. Арестович продолжает прямо атаковать Зеленского, рассказывать о "преследовании церкви в Украине", что заходит радикальным МАГА-избирателям, также в комплекте идет "не все так однозначно" и риторика, что выборы надо "как можно быстрее", - пишет Богданов.

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