Вже у Німеччині. З'явилося відео вивантаження БМП Bradley, які прямують в Україну

До Німеччини прибула військова техніка - танки Bradley, ЗРК Avenger та РЕМ M88 для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьку газету Die Zeit .

Як зазначає видання, техніку доставило до німецького порту Бремергафен судно Arc Integrity. Під час розвантажування журналісти зафіксували бронемашини M2A2 Bradley, мобільні комплекси протиповітряної оборони AN/TWQ-1 Avenger та броньовані ремонтно-евакуаційні машини M88A2 Hercules. Також були помічені повнопривідні військові автомобілі HMMWV, які США поставляють Україні на постійній основі.

"Це частина угоди США про військову допомогу на 2,85 млрд доларів, оголошеної на початку цього року", - нагадало видання.

Командування американського транспортного командування 5 лютого демонструвало завантаження корабля із порту Чарлстон у Північній Кароліні. Раніше повідомлялось, що судно транспортувало 60 одиниць Bradley. Загалом Україна має отримати 109 цих БМП.

Портал mil.in.ua нагадує, що Україна має отримати бойові машини піхоти M2 Bradley у версії M2A2 ODS (Operation Desert Storm), яку розроблено на основі досвіду, який США отримали під час війни в Іраку в 1991 році (операція "Буря в пустелі").

Також Україна вперше отримає мобільні зенітно-ракетні комплекси AN/TWQ-1 Avenger, які зроблені на шасі позашляховика HMMWV. Комплекс призначений для ураження повітряних цілей на висотах 0,5-3,8 км та дальностях 0,5-5,5 км.