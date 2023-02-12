Уже в Германии. Появилось видео выгрузки БМП Bradley, следующих в Украину
В Германию прибыла военная техника - танки Bradley, ЗРК Avenger и РЭМ M88 для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкую газету Die Zeit.
Как отмечает издание, технику доставило в германский порт Бремергафен судно Arc Integrity. При разгрузке журналисты зафиксировали бронемашины M2A2 Bradley, мобильные комплексы противовоздушной обороны AN/TWQ-1 Avenger и бронированные ремонтно-эвакуационные машины M88A2 Hercules. Также были отмечены полноприводные военные автомобили HMMWV, которые США поставляют Украине на постоянной основе.
"Это часть соглашения США о военной помощи на 2,85 млрд долларов, объявленного в начале этого года", - напомнило издание.
Командование американского транспортного командования 5 февраля демонстрировало погрузку корабля из порта Чарлстон в Северной Каролине. Ранее сообщалось, что судно транспортировало 60 единиц Bradley. В целом Украина должна получить 109 этих БМП.
Портал mil.in.ua напоминает, что Украина должна получить боевые машины пехоты M2 Bradley в версии M2A2 ODS (Operation Desert Storm), разработанной на основе опыта, который США получили во время войны в Ираке в 1991 году (операция "Буря в пустыне").
Также Украина впервые получит мобильные зенитно-ракетные комплексы AN/TWQ-1 Avenger, сделанные на шасси внедорожника HMMWV. Комплекс предназначен для поражения воздушных целей на высотах 0,5-3,8 км и в дальностях 0,5-5,5 км.
РБК-Украина сообщало, что советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал, что Украина ожидает во время девятой встречи контактной группы по обороне в формате "Рамштайн".
Напомним, ранее стало известно, что, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, на следующем "Рамштайне" будет очень много интересных вещей.
Также мы писали, что 10 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, на котором обсуждалась встреча "Рамштайна".
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