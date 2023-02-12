Уже в Германии. Появилось видео выгрузки БМП Bradley, следующих в Украину

В Германию прибыла военная техника - танки Bradley, ЗРК Avenger и РЭМ M88 для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкую газету Die Zeit .

Как отмечает издание, технику доставило в германский порт Бремергафен судно Arc Integrity. При разгрузке журналисты зафиксировали бронемашины M2A2 Bradley, мобильные комплексы противовоздушной обороны AN/TWQ-1 Avenger и бронированные ремонтно-эвакуационные машины M88A2 Hercules. Также были отмечены полноприводные военные автомобили HMMWV, которые США поставляют Украине на постоянной основе.

"Это часть соглашения США о военной помощи на 2,85 млрд долларов, объявленного в начале этого года", - напомнило издание.

Командование американского транспортного командования 5 февраля демонстрировало погрузку корабля из порта Чарлстон в Северной Каролине. Ранее сообщалось, что судно транспортировало 60 единиц Bradley. В целом Украина должна получить 109 этих БМП.

Портал mil.in.ua напоминает, что Украина должна получить боевые машины пехоты M2 Bradley в версии M2A2 ODS (Operation Desert Storm), разработанной на основе опыта, который США получили во время войны в Ираке в 1991 году (операция "Буря в пустыне").

Также Украина впервые получит мобильные зенитно-ракетные комплексы AN/TWQ-1 Avenger, сделанные на шасси внедорожника HMMWV. Комплекс предназначен для поражения воздушных целей на высотах 0,5-3,8 км и в дальностях 0,5-5,5 км.