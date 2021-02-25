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В партии "Голос" ожидается пополнение в руководстве, - источник

Новина українською → Киев, Четверг 25 февраля 2021 14:42
В партии "Голос" ожидается пополнение в руководстве, - источник Фото: Владимир Куренной (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

В ближайшее время в партии "Голос" ожидаются кадровые изменения. Будет назначен новый руководитель секретариата партии.

Об этом сообщат источники РБК-Украина в руководстве партии.

По словам собеседников, руководителем исполнительного органа партии - секретариата будет назначен народный депутат прошлых созывов, бывший вице-мэр Одессы, политтехнолог и журналист Владимир Куренной.

Куренной ранее занимался строительством партии "УДАР", формированием сети региональных партструктур. Он также был одним из руководителей последней предвыборной кампании Виталия Кличка на выборах мэра столицы.

Также Куренной был депутатом трех созывов парламента, работал в Администрации президента Петра Порошенко, где отвечал за реформу децентрализации.

Руководил рядом избирательных кампаний в стране. Позиционирует себя как "правый либерал" и "тэтчерист".

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что фракция "Голос" в Киевском городском совете исключила из своего состава депутата Константина Богатова, который подрался на стендап выступлении с ведущим программы "Телебачення Торонто" Владом Капицею. Сам Богатов отказался добровольно сдавать мандат.

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