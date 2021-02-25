У партії "Голос" очікується зміна у керівництві, - джерело

Найближчим часом у партії "Голос" очікуються кадрові зміни. Буде призначено нового керівника секретаріату партії.

Про це повідомляють джерела РБК-Україна в керівництві партії.

За словами співрозмовників, керівником виконавчого органу партії - секретаріату буде призначено народного депутата минулих скликань, колишній віце-мер Одеси, політтехнолог і журналіст Володимир Курінний.

Курінний раніше займався будівництвом партії "УДАР", формуванням мережі регіональних партструктур. Він також був одним з керівників останньої передвиборної кампанії Віталія Кличка на виборах мера столиці.

Також Курінний був депутатом трьох скликань парламенту, працював в Адміністрації президента Петра Порошенка, де відповідав за реформу децентралізації.

Керував рядом виборчих кампаній в країні. Позиціонує себе як "правий ліберал" і "тетчерист".