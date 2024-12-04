До парламенту Південної Кореї внесли законопроект про імпічмент президента

Опозиційні партії Південної Кореї подали до парламенту законопроект про імпічмент президента Юн Сок Йоля. Його можуть схвалити найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Голосування призначене на 6-7 листопада. У разі, якщо ініціатива опозиції отримає необхідну кількість голосів, питання передадуть на розгляд Конституційному суду.

Як повідомляє агенство, шість південнокорейських опозиційних партій подали до парламенту законопроект про імпічмент президента, який вже зіткнувся зі звинуваченнями у жорсткому керівництві з боку своїх опонентів і всередині власної партії.

Воєнний стан у Південній Кореї

Нагадаємо, 3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні. Причинами цього була не воєнна загроза, а внутрішньополітична ситуація. Це викликало бурхливу реакцію всередині Південної Кореї, і в інших країнах.

Пізніше уряд Південної Кореї схвалив скасування воєнного стану, а президент зупинив дії особливого режиму в країні. Загалом воєнний стан у Південній Кореї тривав близько шести годин.

Опозиція Південної Кореї висунула президенту жорсткий ультиматум піти у відставку.

Детальніше про те, чому у Південній Кореї оголошували воєнний стан і які наслідки цього, - у матеріалі РБК-Україна.

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