Парламентскую ВСК призвали рассмотреть затягивание дела об убийстве мэра Бабаева

Почти 7 лет назад обвинение передало на рассмотрение суда материалы дела об убийстве мэра Кременчуга Олега Бабаева. В Верховной раде создали Временную следственную комиссию, которая должна разобраться в причинах затягивания рассмотрения.

Дело кочует по судебным инстанциям, в некоторых судах дело успело побывать по два раза.

Так, 2 декабря народный депутат Андрей Кожемякин выступил с инициативой создания ВСК о расследовании убийства Бабаева. Свое участие в комиссии подтвердил нардеп из Кременчуга Юрий Шаповалов.

Журналисты рассказали хронологию событий в этих делах: 11 февраля 2014 из обреза охотничьего ружья 16 калибра застрелен судья Александр Лободенко. 26 июля из карабина "Сайга" убит мэр Кременчуга Олег Бабаев. Следствию удалось установить подозреваемых и что оба преступления были совершены членами одной группировки. Дела были объединены, на скамье подсудимых очутились 4 человека.

Согласно версии следствия, заказчиком убийств являлся бизнесмен, собственник телекомпании "Визит" Александр Мельник. Мотивом было то, что собственник ТК "Визит" мог лишиться права на телевышку, которую, якобы, незаконно приватизировал через суд. Рассмотрение дела о возврате телевышки инициировала местная власть, возглавляемая Бабаевым. Согласно материалам следствия, исполнителями убийства были двое - Игорь Пасичный и Игорь Куник, а нашел их Александр Крижановский.

Покушение на судью было оценено в 10 тыс. долларов. За жизнь мэра преступники потребовали 20 тыс. долларов аванса, 18 тыс. из которых и получили от Крыжановского в марте 2014 года. В сентябре 2014 подозреваемые были задержаны и помещены под стражу. Игорь Пасичный рассказал на судебном заседании о подробностях преступления, а Крыжановский показал место, где было закопан карабин, из которого убили мэра.

Однако в 2015 году произошел отвод присяжных Кобеляцкого райсуда, куда дело попало впервые, суд был вынужден остановить рассмотрение. Затем отвод произошел в Киевском райсуде Полтавы, и суд не смог сформировать состав судей для рассмотрения.

Дело начало кочевать из одной инстанции в другую - и везде происходил отвод, самоотвод судей и демарши присяжных. Причинами этого и должна заняться временная следственная комиссия ВРУ.

Журналисты называют возможной причиной затягивания рассмотрения тактику представителей защиты - обвиняемые совершили преступления после принятия "закона Савченко". Для отвлечения внимания защита использует "информационный шум" - вбрасывает новые "сведения" об убийствах, которые расходятся с версией следствия.

В то же время, судьи, допускающие затягивания, согласно мнению авторов, могут опасаться связываться с этим делом. Вторая версия бездеятельности судей в том, что они могут опасаться за свою жизнь, ведь одно из дел - убийство судьи. Третья, на которую указали адвокаты - что на судей оказывают "влияние".

Как отмечается в материале, один из обвиняемых в убийстве, давший признательные показания Игорь Пасичный, уже был осужден и даже успел выйти на свободу.