Парламентську ТСК закликали розглянути затягування справи про вбивство мера Бабаєва

Майже 7 років тому звинувачення передало на розгляд суду матеріали справи щодо вбивства мера Кременчука Олега Бабаєва. У Верховній раді створили Тимчасову слідчу комісію, яка має розібратись у причинах затягування розгляду.

Справа кочує по судових інстанціях, у деяких судах справа встигла побувати двічі.

Так, 2 грудня народний депутат Андрій Кожем'якін виступив з ініціативою створення ТСК про розслідування вбивства Бабаєва. Свою участь у комісії підтвердив нардеп із Кременчука Юрій Шаповалов.

Журналісти розповіли хронологію подій у цих справах: 11 лютого 2014 року з обрізу мисливської рушниці 16 калібру застрелено суддю Олександра Лободенка. 26 липня з карабіна "Сайга" вбито мера Кременчука Олега Бабаєва. Слідству вдалося встановити підозрюваних і що обидва злочини вчинили члени одного угруповання. Справи були об'єднані, на лаві підсудних опинилися 4 особи.

За версією слідства, замовником убивств був бізнесмен, власник телекомпанії "Візит" Олександр Мельник. Мотивом було те, що власник ТК "Візит" міг позбутися права на телевежу, яку нібито незаконно приватизував через суд. Розгляд справи повернення телевежі ініціювала місцева влада, очолювана Бабаєвим. Згідно з матеріалами слідства, виконавцями вбивства були двоє - Ігор Пасічний та Ігор Кунік, а знайшов їх Олександр Крижановський.

Замах на суддю було оцінено у 10 тис. доларів. За життя мера злочинці вимагали 20 тис. доларів авансу, 18 тис. з яких і отримали від Крижановського в березні 2014 року. У вересні 2014 року підозрювані були затримані та поміщені під варту. Ігор Пасічний розповів на судовому засіданні про подробиці злочину, а Крижанівський показав місце, де було закопано карабін, з якого вбили мера.

Проте у 2015 році відбулося відведення присяжних Кобеляцького райсуду, куди справа потрапила вперше, суд був змушений зупинити розгляд. Відведення відбулося в Київському райсуді Полтави, і суд не зміг сформувати склад суддів для розгляду.

Справа почала кочувати з однієї інстанції в іншу - і скрізь відбувалося відведення, самовідведення суддів та демарші присяжних. Причинами цього має зайнятися тимчасова слідча комісія ВРУ.

Журналісти називають можливу причину затягування розгляду тактику представників захисту - обвинувачені вчинили злочини після ухвалення "закону Савченка". Для відволікання уваги захист використовує "інформаційний шум" - вкидає нові "відомості" про вбивства, які розходяться з версією слідства.

Водночас, судді, які допускають затягування, на думку авторів, можуть побоюватися зв'язуватися із цією справою. Друга версія бездіяльності суддів у тому, що вони можуть побоюватися за своє життя, адже одна із справ - вбивство судді. Третя, на яку вказали адвокати - що на суддів надають "вплив".

Як зазначається у матеріалі, один із обвинувачених у вбивстві, який дав зізнання Ігор Пасичний, вже був засуджений і навіть встиг вийти на волю.