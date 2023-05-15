На парламентських виборах в Таїланді лідирують опозиційні партії

В Таїланді проходять парламентські вибори, за попередніми підрахунками в них лідирують опозиційні продемократичні партії Move Forward та Pheu Thai.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Партія чинного президента Праюта Чан-оча, що прийшов до влади внаслідок військового перевороту у 2014 році, поки що має лише 24 місця.

Згідно з попереднім підрахунком більш ніж 80% із 95 000 виборчих дільниць країни, прогресивна партія Move Forward має отримати 114 із 400 місць в Палаті представників, а Pheu Thai – 112 місць в округах.

Нагадаємо, що вибори тривають і в Туреччині - там обирають президента. Ймовірно, країну чекає другий тур президентських виборів, оскільки лідируючий кандидат - чинний глава держави Реджеп Тайіп Ердоган - набирає менше ніж 50% голосів.

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