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Парламентські вибори в Казахстані. До Мажилісу пройшли шість партій

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Казахстан, Неділя 19 березня 2023 22:50
Парламентські вибори в Казахстані. До Мажилісу пройшли шість партій Фото: парламентські вибори в Казахстані (elorda.info)
Автор: Наталія Кава

У неділю, 19 березня, у Казахстані відбулись дострокові парламентські вибори. За результатами екзитполу явка виборців становила 53,25%.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Tengri News.

Відмічається, що напередодні виборів у країні було спрощено процедуру реєстрації політичних партій. Так, у чотири рази був знижений реєстраційний поріг - з 20 до 5 тисяч членів.Окрім цього було знижено відсоток проходження партій до Мажилісу - з 7% до 5%.

За даними екзит-полів, до Мажилісу проходять такі партії:

  • Amanat (найбільша пропрезидентська партія Казахстану, її очолює чинний президент Касим-Жомарт Токаєв) - 53,46%;
  • Народно-демократична патріотична партія "Ауил" - 10,52%;
  • Respublica - 8,90%;
  • Демократична партія Казахстану "Ак жол" - 7,87%;
  • Народна партія Казахстану - 6,25%;
  • Загальнонаціональна соціал-демократична партія - 5,31%.

Проведені вибори мають завершити низку політичних реформ, які почав у 2022 році президент Касим-Жомарт Токаєв.

Нагадаємо, що Казахстан вирішив закрити своє торгове представництво у Росії. Воно було відкрите у 2009 році.

Казахстан може відправити першу партію нафти російським нафтопроводом "Дружба" до Німеччини найближчими днями, можливо, в середу, 22 лютого.

Війна РФ проти України підштовхує колишні радянські країни створювати нові союзи, щоб зменшити залежність від Росії.

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