Парламентська асамблея ОБСЄ визнала Росію країною спонсором тероризму

На сесії Парламентської Асамблеї ОБСЄ у Ванкувері прийняли підсумкову декларацію, яка, зокрема, говорить, що:

тероризм становить одну з найбільших загроз міжнародному миру та безпеці;

дії ПВК "Вагнера" від імені російського уряду можуть бути справедливо охарактеризовані як терористичні. При цьому наголошується, що російський диктатор особисто визнав, що "вагнерівці" були "повністю фінансовані" державою;

держави-члени ОБСЄ мають вжити заходів проти ПВК "Вагнера" та її афілійованих та правонаступницьких структур, у тому числі шляхом оголошення їх терористичною організацією.

Крім того, ПА ОБСЄ в документі закликає держави-членів посилювати міжнародні норми, які чітко визнають: терористичний характер ПВК "Вагнера" та її дій, а також відповідальність РФ як держави-спонсора цієї терористичної організації. До того ж наголошується неприпустимість залучення таких суб'єктів у міждержавні відносини.

"Вперше таке формулювання закріплене у офіційному документі міжнародної організації", - зазначила Кравчук.

ПВК "Вагнера"

Росія використовувала найманців ПВК "Вагнера" у війні проти України. При цьому Кремль заперечував будь-який прямий зв’язок із найманцями.

Проте минулого тижня Путін вперше визнав, що ПВК "Вагнера" отримувала державне фінансування. До того ж, нещодавно російський пропагандист Дмитро Кисельов заявив, що сили "Вагнера" отримали понад 9,8 млрд доларів за державними контрактами.

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