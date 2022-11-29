В парламенті запропонували механізми повернення 500 млн доларів до бюджету

Зокрема, НБУ за допомоги процедури enforcement має усі можливості стягнути в міжнародних юрисдикціях понад 1,5 млрд.

"Позов про стягнення коштів з Жеваго було подано, та рішенням Шевченківського районного суду м. Києва від 01 жовтня 2019 року у справі 761/709/16-ц було задоволено. Яке звісно ніхто не виконав. У НБУ є можливість звернутися за виконанням рішення в рамках процедури enforcement. Завдяки ньому стягнення може відбутися в Англії - країні резидентом якої є Ferrexpo plc або шляхом подачі відповідної заяви до суду Люксембургу - країні в якій виплачуються кошти Ferrexpo у якості дивідендів на підконтрольну Костянтину Жеваго компанію Fevamotinico S.a.r.l.", - впевнений Мовчан.

Крім того, депутат нагадав про борги в понад 25 млрд гривень перед вкладниками та державою через банкрутство банку "Фінанси і кредит".

"На початку 2021 року фонд звернувся до Високого суду Англії та Уельсу з позовом про стягнення шкоди, в тому числі з Жеваго як особи, яка своїми рішеннями та діями, у власних інтересах, завдала збитків банку "Фінанси та кредит". За результатами отриманого рішення прес-служба фонду відрапортувала, що зібрані та надані на розгляд Високого суду Англії та Уельсу матеріали можуть лягти в основу відповідних позовів до українських судів. Але за більш як рік, який сплив після цього рішення у фонді про Жеваго воліють не згадувати", - написав він.

При цьому, за його словами, фонд має змогу використати на благо вкладників нетерпимість цивілізованого світу до фактів шахрайського поводження з коштами банківських установ.

"Йдеться як про накладення арешту на грошові кошти та активи Жеваго за межами території України, так і подальшого примусового виконання рішення українського суду шляхом незаконно виведених за кордон коштів та активів акціонера", - резюмував політик.