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У парламенті спростили правила для бізнесу, який працює з нехарчовою продукцією. Шуляк розповіла деталі

Четвер 09 травня 2024 14:23
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У парламенті спростили правила для бізнесу, який працює з нехарчовою продукцією. Шуляк розповіла деталі Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook com)
Автор: Сергій Новіков

У Верховній раді підтримати у другому читанні законопроект "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" (№5473-Д). Він покликаний удосконалити законодавство, що регулює державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

За її словами, на прийняття таких законодавчих змін дуже наполягала найбільша асоціація українського бізнесу - Українська рада бізнесу (УРБ), оскільки державне регулювання нехарчової продукції, штрафи та система перевірок в нинішніх складних умовах посилювали тиск на підприємців.

"Вітчизняному бізнесу в умовах війни надзвичайно складно працювати, надавати робочі місця, сплачувати податки. Тому ми як законотворці напрацювали рішення, яке, переконана, полегшить життя підприємцям в цей складний час. Сьогодні у Парламенті його підтримали, тож бізнесу відтепер працювати буде простіше", - підкреслила Шуляк.

Прийнятий законопроект передбачає:

  • Визначення обставин, за якими встановлюється розмір штрафу;
  • Право органам ринкового нагляду та суб'єктам господарювання фіксувати процес здійснення перевірок засобами аудіо-, фото- та відеотехніки.
  • Право органам ринкового нагляду запитувати первинні документи виключно у випадку, якщо продукція є небезпечною, ризикованою або не відповідає встановленим вимогам;
  • Перевірки, які потребують лабораторного аналізу з якості, виконуватимуться виключно за кошти держави;
  • Заміну штрафу за продукцію неналежної якості, яку не приведено до належних норм, на можливість утилізації.

Шуляк також додала, що законопроект передбачає менш витратний обмежувальний захід до виробника або розповсюджувача продукції. Зараз, якщо підприємець не може привести продукцію у відповідність до належних норм, він змушений платити штраф за товар, який і так не можна продавати. Але віднині замість штрафу і заборони продажу продукції її можна просто знищити, пояснила вона.

Крім того, наголосила Шуляк, законопроект передбачає лібералізацію процесу перевірок. Органи ринкового нагляду можуть запитувати первинні документи виключно у разі встановлення, що продукція є небезпечною, ризикованою або не відповідає встановленим вимогам.

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Парламент Олена Шуляк
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