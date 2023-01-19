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У парламенті Нідерландів підтримали передачу Україні системи ППО Patriot

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Амстердам, Четвер 19 січня 2023 13:59
У парламенті Нідерландів підтримали передачу Україні системи ППО Patriot Фото: парламент Нідерландів підтримав передачу Україні Patriot (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Палата представників Нідерландів (нижня палата парламенту) підтримала рішення про надання Україні системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

Більшість представників парламенту Нідерландів підтримує передачу ЗРК Patriot. Депутат від Народної партії за свободу та демократію (VVD) Петер Валстар під час обговорення рішення нагадав про трагедію у Дніпрі, де російська ракета повністю зруйнувала під'їзд багатоповерхівки.

"Ви бачите, що Україна завжди повинна захищатися від ракет з Росії. Patriot може відіграти тут важливу роль. Тож зробіть свій внесок", - заявив він.

Водночас парламентарі обговорили, чи не послабить передача ЗРК протиповітряну оборону Нідерландів. Наразі країна має чотири системи Patriot, кожна з яких складається з радара, центру керування вогнем та кількох пускових установок.

Нагадаємо, 17 січня прем'єр Нідерландів Марк Рютте у розмові з президентом США повідомив, що його країна надасть Україні ЗРК Patriot.

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