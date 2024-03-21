У парламенті Британії заявили, що Захід "ганебно мало робить" для протистояння Росії
Країни Заходу роблять недостатньо для того, щоб протистояти Росії та її агресії проти України.
Про це заявив голова оборонного комітету Палати громад Великої Британії Джеремі Квін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Захід ганебно мало робить для протидії російській військовій машині в Україні", - наголосив Квін.
Він зазначив, що країни мають робити більше колективно не лише у питанні допомоги Україні, а й у трансформації власних ліній постачання.
За словами Квіна, необхідно зробити більше для того, щоб Захід був готовий стримати Росію від ширшого конфлікту, а будь-які ознаки відсутності готовності "прийняти виклик" можуть зміцнити авторитарні держави по всьому світу.
"Чи змінилася картина ризиків у гірший бік за останні кілька років? Безумовно. Чи прийняли ми повною мірою цей виклик? Ні", - наголосив депутат.
Відсутність допомоги від США
Нагадаємо, Конгрес Сполучених Штатів Америки вже кілька місяців не може виділити нове фінансування на допомогу Україні. Через це постачання зброї практично повністю припинено.
Нещодавно Сенат ухвалив законопроект, який передбачає виділення близько 95 млрд доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. З них близько 60 млрд - для нашої країни.
Але документ досі не почали розглядати у Палаті представників. Проти виступає спікер Майк Джонсон. Він хоче, щоб допомога Україні була прив'язана до грошей для захисту американського кордону від мігрантів.
При цьому члени Республіканської партії у Конгресі США почали розглядати варіант надання частини допомоги Україні у формі кредиту.
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