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В парламенте зарегистрирован законопроект о развертывании сети бомбоубежищ, - Шуляк

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Профильный парламентский комитет совместно с Министерством регионального развития разработали законопроект о строительстве в Украине системы бомбоубежищ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инициатора законопроекта, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Война показала, что в Украине мало надежных укрытий. Значительная часть не оборудована эвакуационными выходами, без доступа к системам водоснабжения и водоотведения, не приспособлено для хранения продуктов питания, не говоря уже о способности защитить население в случае применения оружия массового поражения", - отмечает Шуляк.

По ее словам, существующая система гражданской защиты не может в полной мере защитить людей от обстрелов, особенно учитывая то, что захватчики лупят по жилым массивам и гражданской инфраструктуре.

"Мы должны строить с учетом надежных бомбоубежищ. Законопроект № 7398 предусматривает срочное развертывание в Украине сети бомбоубежищ, в том числе и в новостройках. Одной из норм является готовность принимать население к укрытию в 12 - часовой срок", - пояснила она.

Для этого в градостроительной документации на региональном и местном уровнях должен быть раздел об инженерно-технических мерах гражданской защиты, без этого утверждать документацию запретят.

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ПарламентЕлена Шуляк