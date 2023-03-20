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Парламент звернувся до країн-учасниць Римського статуту виконати рішення МКС про арешт Путіна

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Понеділок 20 березня 2023 18:36
Парламент звернувся до країн-учасниць Римського статуту виконати рішення МКС про арешт Путіна Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК Україна)
Автор: Сергей Новиков

Народні депутати 335 голосами ухвалили законопроєкт № 9122 та звернулися до ООН та парламентів країн світу із закликом арештувати Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Країни-учасниці Римського статуту мають виконати рішення Палати попереднього провадження Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт путіна та львової-бєлової і передача їх до Гааги, де їм і місце. Зло має бути покаране", - заявила Шуляк.

Вона додала, що у зверненні парламенту йдеться також про заклик продовжити санкційний тиск на РФ, підтримати створення міжнародного механізму з відшкодування збитків, завданих внаслідок російської агресії, а також надати максимальну підтримку діяльності Міжнародного центру з кримінального переслідування злочину агресії проти України.

"Світ має допомогти Україні провести незалежні розслідування та допомогти у судовому переслідуванні злочинців на національному та міжнародному рівні. І найголовніше забезпечити справедливість для всіх жертв російської агресії", - підсумувала Шуляк.

Зазначимо, що рішення суду Гааги може значно обмежити можливість Путіна виїжджати за кордон, оскільки у 123 країнах його можуть заарештувати.

До того ж, прокурор МУС Карім Хан зазначив, що ордери на арешт Путіна й уповноваженої з прав дитини в Росії Марії Львови-Бєлової діятимуть до кінця їхнього життя.

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