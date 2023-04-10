Парламент звернувся до країн-членів НАТО із закликом підтримати вступ України до альянсу

Верховна рада звернулася до держав-членів організації Північноатлантичного договору та парламентської асамблеї НАТО із закликом виконати рішення Бухарестського саміту 2008 року щодо членства України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

За її словами, проект постанови №9192 ініціювали депутати від фракції "Слуга народу" на чолі зі спікером українського парламенту Русланом Стефанчуком.

"Під час весняної сесії ПА НАТО в Люксембурзі та Вільнюського саміту НАТО у липні ми прагнемо наближення України до членства в Альянсі. Тому ми закликаємо країни-члени Альянсу звернутися до своїх урядів посприяти ухваленню спільних з Україною документів на підтримку цієї мети", - зазначила Олена Шуляк.

Вона додала, що важливо в рамках Вільнюського саміту НАТО скликати засідання комісії Україна - НАТО на рівні лідерів за участю президента України Володимира Зеленського.

"Євроатлантичні прагнення України не змінилися з 2008 року, а після повномасштабного російського вторгнення лише зміцнилися. Після 24 лютого 2022 року весь цивілізований світ усвідомив, що Україна в НАТО – це запорука безпеки не лише Європи, а й всього світ. Тому напередодні саміту НАТО в Вільнюсі закликали країни-члени Альянсу продовжити активний політичний діалог щодо входження України до євроатлантичної родини", - резюмувала Шуляк.

Нагадаємо, 20 березня Верховна рада прийняла за основу проект закону про внесення змін до закону України "Про оборону України" щодо удосконалення процедур управління оборонними ресурсами №8187.

Документ розробили з метою вдосконалення процедур управління оборонними ресурсами з урахуванням досвіду держав-членів НАТО і держав-членів Європейського Союзу.