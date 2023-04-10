Парламент обратился к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в альянс

Верховная рада обратилась к государствам-членам организации Североатлантического договора и парламентской ассамблеи НАТО с призывом выполнить решение Бухарестского саммита 2008 года о членстве Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, проект постановления №9192 был инициирован депутатами от фракции "Слуга народа" во главе со спикером украинского парламента Русланом Стефанчуком.

"Во время весенней сессии ПА НАТО в Люксембурге и Вильнюсского саммита НАТО в июле мы стремимся к приближению Украины к членству в Альянсе. Поэтому мы призываем страны-члены Альянса обратиться к своим правительствам содействовать принятию совместных с Украиной документов в поддержку этой цели", - отметила Елена. Кобчик.

Она добавила, что важно в рамках Вильнюсского саммита НАТО созвать заседание комиссии Украина - НАТО на уровне лидеров с участием президента Украины Владимира Зеленского.

"Евроатлантические стремления Украины не изменились с 2008 года, а после полномасштабного российского вторжения лишь укрепились. После 24 февраля 2022 года весь цивилизованный мир осознал, что Украина в НАТО - залог безопасности не только Европы, но и всего мира. Поэтому накануне саммита НАТО в Вильнюсы призвали страны-члены Альянса продолжить активный политический диалог по поводу вхождения Украины в евроатлантическую семью", - резюмировала Шуляк.

Напомним, 20 марта Верховная рада приняла за основу проект закона о внесении изменений в закон Украины "Об обороне Украины" об усовершенствовании процедур управления оборонными ресурсами №8187.

Документ разработали с целью усовершенствования процедур управления оборонными ресурсами с учетом опыта государств-членов НАТО и государств-членов Европейского союза.