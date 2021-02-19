Парламент собирается на внеочередное заседание из-за ветированного Зеленским закона

"Если в течение длительного времени народные депутаты не назначают министра - а такое не раз у нас бывало, - эти нормы закона приведут к параличу деятельности всего министерства. В стране, которая воюет и борется с коронакризисом, когда решение нужно принять немедленно, такое недопустимо", - отметил в своих предложениях Зеленский.

В то же время глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко пояснил, что народные депутаты внесли правку, которая ограничивает полномочия исполняющего обязанности после 30 дней работы.

"Соответственно никакой и.о., на которого положен этот статус, например, господин Витренко, не может делать бюджетные росписи, не может направить деньги на зарплаты шахтерам", - добавил он.

Закон приняли, чтобы не блокировать продолжение реформы децентрализации, ибо он касался деятельности местных администраций и органов местного самоуправления. Но вместе с тем к нему попала поправка об ограничении полномочий временно исполняющих обязанности.

Во фракции "Слуга народа" считают это сугубо политической манипуляцией.

"Мы помним, что в стране по 2-3 года буди исполняющие обязанности и никого это раньше не беспокоило. Но в этом парламенте состоялась политическая манипуляция с этой правкой", - сказал Корниенко.

Поддерживая восстановление конкурсов на государственные должности, которые были приостановлены из-за эпидемии коронавируса, президент ожидает, что депутаты обеспечат соответствие этого закона Конституции.

В нынешней редакции закон нарушает конституционные нормы назначения членов правительства по представлению премьер-министра: предоставление заместителю лишь отдельных полномочий министра, если парламент не утвердил кандидатуру самого министра, является неприемлемой практикой.

Учитывая то, что Верховная рада может годами не утверждать кандидатуры членов правительства, этот закон создает условия для блокирования деятельности министерств и других органов центральной исполнительной власти.

Украина не может себе этого позволить во время таких вызовов, как вооруженная агрессия со стороны РФ и коронакризис. Президент призвал депутатов проявить мудрость и исправить ситуацию.

По словам Корниенко, сейчас основная задача парламента учесть вето президента, и запустить процесс, когда исполняющий обязанности министра энергетики смог бы выделить деньги на зарплаты шахтерам.

"Следующий шаг - это ограничить деятельность исполняющего обязанности. У него не будет тех полномочий, которые есть у министра. Их коллегиально будет Кабмин или премьер-министр", - пояснил Корниенко.